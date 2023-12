Roma, blitz di Ultima Generazione: stop al concerto dell'Accademia di Santa Cecilia. «Non è Natale di gioia»

Un altro blitz di Ultima Generazione. Stavolta il palco prescelto è quello dell'Auditorium Parco della Musica di Roma. Gli attivisti della campagna "Fondo di riparazione" hanno bloccato l'esecuzione del "Messia" di Händel, dell'Accademica Nazionale di Santa Cecilia. Al momento dell'Allelujah, tre attivisti sono saliti sul palco con delle magliette bianche con scritto «Fondo riparazione ora. Le note della catastrofe. Lo spettacolo non può continuare», per portare «un grido» di allarme: «Questo non è un Natale di gioia», l'umanità «ha aperto le porte dell'inferno come denunciato dal Segretario Generale dell'Onu», hanno detto sedendosi ai piedi di John Nelson, direttore d'orchestra.