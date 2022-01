Romina Trenta, assessora di Velletri morta a 46 anni Velletri: la camera ardente in Comune

Sono accorsi numerosi al palazzo comunale di Velletri, seppur in maniera distanziata e composta, ad accogliere commossi il feretro dell'assessora alla cultura, pari opportunità e bilancio Romina Trenta, deceduta domenica mattina a soli 46 anni al policlinico di Tor Vergata dopo una lunga malattia.

Il saluto con picchetto d'onore della polizia locale in aula consigliare da parte del sindaco Orlando Pocci e di tutto il consiglio comunale, riunito in seduta straordinaria, poi la camera ardente nella Sala delle Lapidi. Presente anche una rappresentanza della Polizia di Stato, oltre alla Polizia Locale con il gonfalone veliterno. Sono intervenuti l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'amato, il consigliere regionale Daniele Ognibene, tutta la giunta e il consiglio comunale di Velletri, molti sindaci, consiglieri comunali, regionali e di città metropolitana dei comuni vicini.

Domani pomeriggio si terrà il funerale presso la cattedrale di San Clemente che sarà celebrato dal vescovo monsignor Vincenzo Apicella, alla presenza dei genitori, del figlio Andrea di 10 anni, del marito Vladimiry e della sorella minore. Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha mandato una corona di fiori da parte della Pisana.

«Le uniche parole che mi vengono in mente ha detto il sindaco di Velletri Orlando Pocci, nel ricordarla in aula consigliare, sono quelle di dirle ancora una volta grazie per il grande contributo amministrativo e culturale che hai dato a Velletri, a tutti noi dell'amministrazione comunale. Con la tua preparazione, passione, simpatia tipica veliterna, e per averci aiutato ad arricchirci nella nostra esperienza di amministratori pubblici, con le tue idee innovative e tendenti sempre alla promozione di Velletri, della sua arte, cultura e dei suoi prodotti tipici. E proprio tu sei stata la fautrice del termine "assessora" qualche anno fa, che ritenevi giusto e indicato per una donna come te impegnata in politica. Continueremo a ricordare e portare nei nostri cuori le tue belle qualità umane e professionali per sempre, dando seguito alle tue iniziative politiche molto valide e apprezzate».

Foto e Video di Luciano Sciurba