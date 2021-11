Dal 24 al 30 novembre a Firenze: cento appuntamenti, 5 giornate tematiche, format ibrido online e in presenza per la 13a edizione che avrà per tema “New Frictionless World”. Oltre 200 speaker in presenza, in collegamento e in forma di ologramma nelle sedi dell’evento: Palazzo Vecchio, Nana Bianca, Camera di Commercio. Le foto della presentazione a Roma.