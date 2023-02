Roma, Terme di Caracalla: i riti dell'antichità in una mostra con foto, dipinti e performance

Dal 25 febbraio al 23 aprile nei sotterranei e nel mitreo delle Terme di Caracalla di Roma arriva Lessico Animale. Mysterion, di Yuval Avital, prodotto dalla Soprintendenza Speciale di Roma, diretta da Daniela Porro, in collaborazione con il Reggio Parma Festival e la Fondazione Teatro Due di Parma. Secondo il Soprintendente Speciale Daniela Porro: «È una operazione importante, perché crea dialogo e collaborazione a vari livelli tra diverse istituzioni culturali tra Roma e Parma che ringrazio per questo. La Soprintendenza conferma l’attitudine alla sperimentazione, alla contemporaneità e alla contaminazione, quando questi elementi si fondono con i siti archeologici che li ospitano, rispettandone la storia e il valore». Curata da Cristiano Leone con la curatela scientifica del Direttore delle Terme Mirella Serlorenzi, più che una mostra Lessico Animale Mysterion è un’opera articolata in vari spazi attraverso molteplici linguaggi artistici, per intrecciare un fitto dialogo con ambienti delle Terme non sempre aperti al pubblico. «Il termine Mysterion richiama i riti misterici antichi che, spogliando l’uomo della sua veste quotidiana e sociale, creavano un ponte tra conscio e inconscio, tra animale e umano, tra ragione e istinto – dice Yuval Avital –. Lessico Animale. Mysterion è un viaggio negli abissi della sfera più emotiva, istintiva e animalesca dell’essere umano. Nel mitreo gli adepti compivano le ritualità sacre attraverso sette stadi di iniziazione, rappresentati da animali e simboli archetipici: è un luogo di forte valore esperienziale che permette un recupero contemporaneo del rito».

L’impaginato, costruito con Mirella Serlorenzi che con Avital e Leone ha esplorato gli spazi delle Terme nei loro significati storici e rituali, si apre con tre composizioni materiche create riassemblando frammenti archeologici del sito che danno vita a figure ibride. «Con questo intervento artistico – secondo la curatrice scientifica Mirella Serlorenzi – La Soprintendenza sperimenta un modo nuovo per avvicinare i resti archeologi alla contemporaneità in modo che la mostra renda ai visitatori il senso del monumento antico: un percorso culturale condiviso con l’artista e il curatore che nasce da riflessioni profonde e non da semplici giustapposizioni. La ricerca scientifica, l’analisi dei riti e dei miti, sottendono l’opera di Yuval che svela le Terme, le gallerie sotterranee e il Mitreo restituendogli la vita attraverso una visione immaginifica, una rilettura degli archetipi e della ritualità antica».

Tra sculture, fotografie e installazioni sonore un lungo dipinto di 130 metri, con creature archetipiche, che emergono dallo sfondo scuro dell’inconscio e delle paure, accompagna al mitreo: il luogo della performance con la drammaturgia dinamica di Leone, proposta dal vivo nelle giornate inaugurali e poi attraverso un allestimento video. Secondo il curatore Cristiano Leone «Yuval Avital è un investigatore, un esploratore del rito: lo ricerca, lo esercita, lo compie. E, compiendolo, lo studia, lo documenta, e lo trasforma. La performance per Avital è solo uno dei media attraverso i quali si manifesta la sua visione dell’universo, in cui l’archeologia del passato è nello stesso tempo una possibilità di esistenza futura. La rovina è una traccia di un tempo che non si è mai concluso, e per questo essa è un monumento, un monito e una pista per una spiritualità futura libera e condivisa».

Per visitare la mostra:

Quando - Dal 25 febbraio al 23 aprile 2023

Dove - Terme di Caracalla: Sotterranei, Mitreo



Il 25 e 26 Febbraio la mostra con performance sarà visibile dalle ore 10:30 alle ore 16:30.

Per il restante periodo sarà possibile accedere alla mostra dal venerdì alla domenica secondo i

seguenti orari:

- marzo: dalle 11:30 alle 17:30

- aprile: dalle 13:15 alle 19:15

L’ultimo ingresso un’ora prima della chiusura.

Biglietto 8 euro, ridotto 2 euro.