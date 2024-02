Roma, striscioni contro i Friedkin per l'assenza ai funerali di Losi e Pellegrini (per il caso dell'anello di Mourinho)

Nuovi striscioni contro i Friedkin, colpevoli dell'assenza della società ai funerali di Giacomo Losi, e Pellegrini per il caso dell'anello di Mourinho. Il capitano della Roma è tornato al centro delle critiche dei tifosi: lo striscione è apparso fuori Trigoria e recitava la scritta: «Pellegrini anello debole». Il riferimento all'anello che la squadra regalò a Josè Mourinho dopo la vittoria in Conference e che lo Special one avrebbe restituito al numero 7 giallorosso il giorno dell'esonero.

Oggetto della protesta anche la società per la mancata partecipazione ai funerali dell'ex capitano Giacomo Losi. In zona Laurentina è apparso un altro striscione con scritto: «La storia merita rispetto, indegni», accompagnato dalla data 6/2/2024, giorno appunto dei funerali della bandiera giallorossa.