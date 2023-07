Roma sommersa dai rifiuti: allarme rosso nei quartieri della capitale

Allarme rifiuti a Roma. I quartieri della città sono invasi dai cumuli di spazzatura. Un vertice fiume, durato quasi quattro ore per arrivare a una sintesi: con la prossima riunione del Cda Ama, in calendario martedì prossimo, 18 luglio, si dovrebbe cristallizzare almeno una "mossa", considerata necessaria dalla maggioranza, per far uscire la municipalizzata dei rifiuti dall'impasse che ha ricoperto Roma di immondizia. Perché il problema stavolta non riguarda né gli impianti di smaltimento né i dipendenti ma l'uso e la manutenzione dei mezzi. Serve un'organizzazione diversa e pertanto l'attuale direttore generale, Andrea Bossola, sembra ormai prossimo a lasciare l'incarico. Sul tavolo del Cda il primo punto all'ordine del giorno sarà la relazione di Bossola sulla gestione e sul lavoro svolto. La sua uscita potrebbe essere, appunto, formalizzata martedì prossimo. Bisognerà però lavorare - e in fretta - per individuare un sostituto che prenda in mano le redini della situazione, producendo risultati con il benestare dei dipendenti.