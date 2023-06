Roma Pride, il programma di oggi: info sui mezzi pubblici

Oggi, dalle 14, è in programma il Roma Pride. I partecipanti partiranno da piazza della Repubblica per arrivare a piazza Madonna di Loreto percorrendo via Einaudi, piazza dei Cinquecento, via Cavour, via Liberiana, piazza Santa Maria Maggiore, via Merulana, via dello Statuto, piazza Vittorio, via Emanuele Filiberto, viale Manzoni via Labicana, piazza del Colosseo, via dei Fori Imperiali e largo Corrado Ricci. Lo riferisce Roma Servizi per la Mobilità, aggiungendo che saranno deviate le linee del trasporto pubblico. Domenica, dalle 19,15, una processione religiosa sfilerà lungo piazza Santa Maria Maggiore, via dell'Esquilino, via Liberiana e piazza Santa Maria Maggiore.