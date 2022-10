Roma, la visita in Italia del famoso giudice americano Frank Caprio: il passaggio per la capitale e i Castelli Romani

E' terminata con una "Gita ai Castelli " la visita in Italia, per la prima volta, del famoso giudice americano e noto conduttore televisivo conosciuto e seguito da milioni di telespettatori in tutto il mondo Frank Caprio. Accompagnato dalla moglie Joyce, dai 3 figli, dal suo staff e dalla signora Michelina Sanquest, una diplomatica italiana, dopo la visita al cimitero americano di Nettuno ieri mattina si è fermato a pranzo dal noto chef di Velletri Benito Morelli. Poi un passaggio veloce a Genzano, Ariccia, Albano e Castel Gandolfo e il ritorno in un noto albergo romano del centro storico. Questa mattina la partenza per Teano (Caserta) il suo paese di origine dove ad attenderlo ci saranno il sindaco, la giunta comunale e centinaia di suoi ammiratori e concittadini del nonno, nativo del posto. Molto dinamico e giovanile, nonostante abbia superato gli 85 anni da poco, il noto giudice e personaggio televisivo statunitense, si è mostrato molto gentile e disponibile per foto ricordo, autografi e dediche, sia a Roma, a Nettuno e ai Castelli Romani dove in tanti lo hanno riconosciuto e avvicinato. Al pranzo di accoglienza a Velletri sono intervenuti il sindaco Orlando Pocci, il giudice di pace e scrittore Carlo Luffarelli, anche lui molto conosciuto sul territorio dei Castelli, molti dirigenti del "Lions" Velletri ( che hanno organizzato il pranzo e l'accoglienza ) presente il loro presidente Alessandro Ercoli e i due giovani coordinatori del "Leo" di Velletri, la parte giovanile "Lyons" , Anna Battista (presidente) e Federico Cavola (segretario) e la vice presidente del Comitato Atlantico della Nato Antonietta Dal Borgo. " Grazie a tutti per la bella accoglienza e l'affetto mostrato a me e alla mia famiglia, Roma ed i Castelli Romani sono posti meravigliosi, siete fortunati a vivere qui e le persone sono molto cordiali e genuine, speciale anche il cibo e il vino ", ha commentato il noto personaggio statunitense al pranzo a base di pesce fresco di Anzio al noto ristorante veliterno Benito al Bosco. Foto Luciano Sciurba .