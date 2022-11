Roma, degrado a Trastevere: piazza Mastai diventa un vero bivacco per i senzatetto

Tende per dormire, panchine che diventano stendini, muri che si trasformano in toilette con tanto di fontana utile per lavarsi. Il degrado quotidiano che è costretto a vivere uno dei tanti poli attrattivi e turistici rinascimentali della città è motivo di protesta per i residenti. Piazza Mastai è inghiottita dalle bottiglie di birra lasciate a terra, dal fastidioso puzzo che emana e spesso palcoscenico di litigi e schiamazzi notturni.