Roma, alberi caduti a due passi da piazza Venezia. Paura tra i turisti ma nessun ferito

Poco dopo le 9, in prossimità di piazza Venezia, a piazza San Marco, sono caduti tre alberi, tra cui due pini. Il crollo non ha causato feriti né ha danneggiato veicoli. Sul posto gli agenti della polizia locale per mettere in sicurezza la zona. Arrivati sul posto anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l'assessora Sabrina Alfonsi.