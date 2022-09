Rocca di Papa, la grande festa per i campionati mondiali di Sport equestri ai Pratoni del Vivaro

Rocca di Papa, grande festa nel centro storico per la presentazione dei campionati mondiali di Sport Equestri che si terranno dal 15 al 25 settembre presso il Centro Federale dei Pratoni del Vivaro. La vasta area immersa nel verde sistemata e riaperta dopo i lavori di restlyng già da alcuni anni, grazie all'impegno dell'amministrazione comunale, guidata prima dal sindaco Emanuele Crestini, deceduto 3 anni fa in seguito all'esplosione per fuga di gas della sede comunale e quindi dall'attuale sindaca Veronica Cimino.

La festa si è tenuta alla presenza di tutte le autorità in piazza della Repubblica, dove la sindaca e il presidente della Fise, Marco Di Paola, hanno accolto gli atleti e i delegati delle nazioni. Sono intervenuti sindaci, consiglieri comunali e assessori di numerosi comuni dei Castelli Romani e di altre cittadine della provincia di Roma, l'assessore regionale alle Infrastrutture Mauro Alessandri e il vice sindaco di Città Metropolitana, Pierluigi Sanna. Le fanfare a cavallo della polizia di stato e dei carabinieri hanno sfilato e suonato l'inno nazionale.

"Un'occasione unica e indimenticabile per Rocca di Papa, ma anche per tutti i Castelli Romani, per questi dieci giorni di gare e di festa ai Pratoni del Vivaro: arriveranno migliaia di spettatori da tutto il mondo nella stessa zona dove nel 1960 si tennero le Olimpiadi. E' un centro sportivo all'avanguardia che ci rende orgogliosi", ha Veronica Cimino. Per la sicurezza dell'evento schierati i carabinieri e la polizia locale di Rocca di Papa, la polizia di stato di Frascati, la Protezione civile e la Croce rossa italiana.

Foto Luciano Sciurba