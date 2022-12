Nel Terzo Municipio grossi cumuli di rifiuti non ritirati da Ama. «È da circa sei giorni che non passano, ritirano il vetro, l’indifferenziato e l’umido, ma sembra che nel quartiere si siano dimenticati di portare via anche la carta e la plastica», spiegano in via di Valsesia.

Fotoservizio di Francesco Toiati