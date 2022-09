L'addio a Sua Maestà, la Regina Elisabetta a Roma: il punto di riferimento per lasciare fiori, biglietti, omaggi e foto è stata l'ambasciata britannica a Porta Pia. I sudditi della regina sono accorsi per lasciare un ricordo. È il saluto ufficiale, composto, addolorato della comunità britannica che vive nella Capitale. Cancelli aperti per l'occasione, con un volume apposito in cui lasciare pensieri e condoglianze.

Fotoservizio di Daniele Leone (agenzia Toiati)