Pomezia, visita dell'assessore regionale ai trasporti e mobilità

Pomezia, questa mattina l'assessore regionale alla Mobilità e Trasporti Fabrizio Ghera, è intervenuto alla alla presentazione del Terminal di Santa Palomba, uno dei più importanti Hub Polo Logistico strategico del Centro Italia di Ferrovie dello Stato. Dove arrivano container di merce varia che viaggiano poi per le loro destinazioni in Italia e all'Estero su ferro, tramite i treni merci delle Ferrovie Italiane . Ad accoglierlo l'amministratore delegato di Mercitalia Logistics-Gruppo Ferrovie dello Stato, Sabrina De Filippis, l'amministratore delegato di Mercitalia Shanting Terminal Livio Ravera e dal presidente Mercitalia Polo Logistics Carlo Palasciano. L'importante nodo ferroviario commerciale delle Ferrovie dello Stato è stato visitato dall'assessore regionale Ghera, insieme al sindaco di Pomezia Veronica Virgili, che si sono complimentati per il gran lavoro svolto dal Terminal Logistico per trasporto su ferrovia in tutta Italia e in altre nazioni europee. Importante Terminale Hub dove lavorano centinaia di persone, tra dirigenti, tecnici, operai, macchinisti e altre figure di importanza strategica, un importante struttura logistica per l'intera regione Lazio e per tutto il territorio nazionale che da oltre 50 anni svolge questa importante attività di mobilità commerciale su ferro. Foto Luciano Sciurba