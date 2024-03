Polizia Locale consegna la scultura di Anna Magnani all’artista Gianluca Bagliani

È avvenuta ieri la consegna del busto bronzeo di Anna Magnani allo scultore Gianluca Bagliani: a provvedere alla restituzione gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. Era stata una pattuglia dei caschi bianchi dell’Unità SPE (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale) ad intervenire nella notte tra l’8 e il 9 marzo, in via della Pelliccia a Trastevere, riuscendo a recuperare tempestivamente la scultura raffigurante l’attrice, che era stata poco prima divelta e poi abbandonata in strada. Gli agenti, tuttora impegnati nelle indagini per risalire ai responsabili dell’atto vandalico, ieri hanno affidato l’opera nelle mani del suo realizzatore, al fine di consentire l’avvio dei lavori di restauro.