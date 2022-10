Piazza Vittorio Emanuele di nuovo un set, questa volta per il film “The Jackal”

Tornano i nastri biancorossi e i cartelli di divieto a Piazza Vittorio Emanuele per allestire il set cinematografico del nuovo film prodotto in Italia da Cattleya.

Arrivano all'Esquilino le riprese del film "The Jackal", che dal 18 ottobre all'11 novembre, occuperanno in modo alternato tratti di strada di Piazza Vittorio Emanuele II. Il titolo del film, un nuovo prodotto Disney, è lo stesso che solo qualche settimana fa, nella prima metà di ottobre, ha colorato il centro storico di Viterbo, limitando anche lì la possibilità di transito nelle ore delle riprese.

Non è una novità, però, per le strade dell'Esquilino che più volte sono state prese come scenografia di film, serie tv e corti cinematografici: "Ormai siamo abituati, non è il primo film, ne vediamo tanti qui, anche serie televisive. Alla fine è interessante vedere le riprese" sono le parole di una commerciante della zona.

L'occupazione temporanea del suolo pubblico interesserà non solo Piazza Vittorio Emanuele ma anche "viale del Monte Oppio per il posizionamento dei mezzi tecnici di supporto alle riprese interne in via Macchiavelli, 70" si legge nel foglio appeso sopra uno dei divieti di sosta presenti sul tratto di strada proprio sopra la fermata della metro A.

L'occupazione non sarà continua, ma alternata dal 18 al 29 ottobre solo su Piazza Vittorio Emanuele, poi a seguire dal 30 ottobre al 1 novembre interesserà anche via Macchiavelli e viale del Monte Oppio, e infine dal 2 all'11 novembre tornerà solo su Piazza Vittorio Emanuele.

Un periodo di circa un mese che si aggiunge ad altri divieti causati da lavori in corso nelle strade limitrofe alla zona, come quelle in Piazza Dante, via Foscolo e via Ferruccio. Divieti che scattano sopra le stesse macchine già parcheggiate dai residenti, costretti poi a pagare la multa e la rimozione, per un costo che può arrivare anche a 300 euro.

Una situazione che crea non poco disagio e malumori in una zona già interessata dalla difficoltà di trovare parcheggio e che fa poco ben vedere questa come una bella opportunità per mostrare Roma, le sue strade e i suoi quartieri in contesti cinematografici internazionali.