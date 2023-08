Piazza Tuscolo, segnaletica "fai da te": «Devi andare dritto» dipinto sull'asfalto nella notte

Piazza Tuscolo (Roma, quartiere Appio): spesso gli automobisti che provengono da piazza Tarquinia anziché proseguire andando dritto al semaforo (come da segnaletica) verso via Gallia, "tagliano" curvando verso sinistra in direzione di via Cilicia/Cristoforo Colombo per evitare il traffico. Con quella svolta pericolosa creano spesso pericoli e non mancano gli incidenti. Così questa mattina qualcuno ha pensato di "potenziare" la segnaletica a terra dipingendo con una bomboletta spray di vernice bianca un esplicito: "Devi andare dritto". Sono in corso le indagini per identificare l'autore da parte della Polizia Roma Capitale Gruppo Appio.

Foto Luciano Sciurba