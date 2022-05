Roma, il successo dell'Orchestra "Ravvicinata del Terzo Tipo" all'Auditorium Casa Acli (foto Luciano Sciurba-Luca Rossi)

Roma, grande successo e partecipazione ieri sera all' evento presso l’Auditorium di Casa Acli dell'ottava edizione del progetto della Scuola Popolare di Musica "Donna Olimpia". La musica come mezzo per superare gli stereotipi e per favorire il benessere di tutti. È questo il messaggio che è alla base del concerto organizzato sabato sera dalla Scuola di Popolare di Musica di vicolo del Conte 2. L’evento ha chiuso l’ottava edizione di un progetto di Orchestra integrata che ormai è diventato un modello in Italia e all’estero per la promozione della pratica musicale come fonte di benessere per la persona e come superamento dei pregiudizi radicati intorno alle persone con disabilità. Tra gli ospiti della serata l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Roma, Barbara Funari, il presidente del Municipio Roma XII, Elio Tomasetti e la dirigente delegata della Asl Roma 3 Pina Maturani, mentre l'assessore regionale alla salute e integrazione sociosanitaria Alessio D'amato ha inviato i suoi saluti e complimenti agli organizzatori per l'apprezzata iniziativa musicale sociale . Il Percorso musicale integrato di sostegno alla persona nasce da un’idea della Scuola Popolare di musica "Donna Olimpia" e grazie alla collaborazione con il Sistema Sanitario Regionale, in particolar modo l’Asl Roma 3 e Saish, Servizio per l'autonomia e l'integrazione della persona disabile e con la Cooperativa Sociale "Agorà". Il progetto è stato realizzato grazie al contributo della Fondazione 8 per mille della Chiesa Valdese, al successivo contributo del Fondo di Beneficienza di Intesa San Paolo e all’ospitalità e supporto del Teatro di Villa Pamphilj. L’Orchestra "Ravvicinata del Terzo Tipo" è una grande ensemble musicale composta da circa 25 persone con disabilità, dai loro operatori sociosanitari e da un nucleo di musicisti professionisti selezionati tra gli insegnanti della scuola di musica, oppure proveniente da altre realtà esterne. Il concerto giunge al termine di un percorso lungo 9 mesi fatto di incontri settimanali tenuti dall’equipe musicale della Scuola Popolare di Musica "Donna Olimpia" e svolti presso il Teatro di Villa Pamphilj con l’intendo di sviluppare e valorizzare le attitudini dei partecipanti creando contemporaneamente uno spazio di accessibilità e un territorio di sperimentazione musicale. Sul palco si sono esibiti i musicisti diversamente abili della Cooperativa Sociale Agorà e altri maestri di musica che collaborano al progetto.

Foto Luciano Sciurba-Luca Rossi.