Nettuno, a fuoco tre auto e un trattore nei garage di una palazzina in centro: evacuati i condomini

Fiamme in un garage nel comune di Nettuno, vicino Roma. Sul posto i vigili del fuoco. All'interno erano presenti tre auto e un trattore. Sgomberata la palazzina in cui si trova il garage fino al termine dell'intervento di bonifica.

In una palazzina del centro di Nettuno nella tarda mattinata hanno preso improvvisamente fuoco alcune macchine, un trattore e altri materiali nei garage sottostanti. Sono state evacuate diverse famiglie e sul posto hanno operato per alcune ore i vigili del fuoco di Anzio, Pomezia e Nemi oltre a mezzi speciali e autorespiratori giunti da Roma, la polizia locale e gli agenti del commissariato di Anzio Nettuno che hanno chiuso tutte le strade adiacenti. Sono ancora in corso verifiche per controllare la stabilità e i danni degli altri appartamenti soprastanti da parte dei tecnici dei vigili del fuoco e dei privati incaricati dai condomini.

Foto Luciano Sciurba