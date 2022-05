A Monterotondo, alle porte di Roma, è in corso un importante incendio nella zona industriale (via Leonardo Da Vinci) presso un'azienda che si occupa della produzione di vernici. La colonna di fumo nero è visibile anche in lontananza su tutta la città. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile. Il sindaco ha raccomandato ai residenti di chiudere le finestre.