Modena, all'Accademia Militare giurano 148 Allievi Ufficiali dell'Esercito: la regione più rappresentata il Lazio

Modena, all' Accademia Militare ha giurato il 204° Corso “VOLONTÀ”, il Lazio la regione con maggiore presenze con 27 allievi ufficiali, 21 ragazzi e 6 ragazze su un totale di 148. Gli Allievi Ufficiali dell’Accademia Militare di Modena hanno prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana. Questa mattina nel Cortile d’Onore del Palazzo Ducale di Modena, sede dell’Accademia Militare, gli Allievi Ufficiali del 204° Corso “Volontà” hanno prestato il loro solenne giuramento alla presenza del ministro della difesa, Guido Crosetto, e del padrino del corso, generale di Corpo d’Armata Rosario Aiosa, medaglia d'oro al valor militare. Alla cerimonia hanno inoltre presenziato il capo di stato maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, il capo di stato maggiore dell’Esercito, generale di corpo d’armata Pietro Serino, il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, generale di corpo d’armata Teo Luzi, unitamente alle autorità civili, militari e religiose. L’atto solenne, avvenuto dinanzi la Bandiera dell’Istituto e suggellato con la lettura della tradizionale formula del giuramento, pronunciata dal Comandante dell’Accademia militare, Generale di Divisione Davide Scalabrin, sancisce l’ingresso a pieno titolo degli Allievi Ufficiali nei ranghi dell’Esercito Italiano e dell’Arma dei Carabinieri, per servire l’Italia e le sue istituzioni. Il ministro della difesa si è rivolto ai giovani futuri ufficiali con queste parole : “con il vostro giuramento avete sancito un impegno di fedeltà, una promessa rivolta alla nostra Repubblica che rappresenta un modello di democrazia e di libertà, un luogo immateriale in cui vivono i diritti fondamentali dell’uomo e del cittadino. Continuando poi negli anni più belli della vostra vita, avete scelto di mettervi al servizio della Patria con la vostra solenne promessa del giuramento ”. Mentre Il capo di stato maggiore della difesa, nel suo discorso, ha affermato: “noi oggi siamo testimoni del vostro transito in una nuova famiglia quella dell’Esercito e quindi della Difesa, uno strumento che è perfettamente integrato con la società civile che ha avuto modo di apprezzare le nostre capacità in diverse situazioni. Uno strumento militare di cui voi adesso fate parte, proiettato verso la modernità a raccogliere nuove sfide e che marcia verso un’integrazione interforze completa. La conoscenza che acquisirete attraverso lo studio vi darà la competenza, cioè gli strumenti per fare bene il vostro lavoro di comandanti, per fare la differenza e perseguire una vostra visione. Applicazione, impegno, volontà, vi consentiranno di apprezzare appieno i valori che, oggi, vi siete impegnati a difendere; vi renderanno cittadini esemplari e leader apprezzati. Quei leader di cui la Repubblica ha bisogno.” Il 204° Corso “Volontà” è frequentato da 148 Allievi Ufficiali, quasi tutti italiani e 8 stranieri, provenienti da sette nazioni diverse. L’Accademia Militare di Modena, istituita il 1° gennaio del 1678 con il nome di "Reale Accademia", è oggi l’Istituto di formazione militare più antico al mondo. A carattere universitario responsabile della formazione iniziale dei futuri ufficiali d’Arma e medici del ruolo normale dell’Esercito Italiano e dell’Arma dei Carabinieri. In un percorso di studi che porterà al conseguimento della laurea in scienze strategiche, ingegneria, medicina e chirurgia, veterinaria, chimica e tecnologie farmaceutiche e giurisprudenza. Tra gli allievi anche un ragazzo di Rocca di Papa, dei Castelli Romani, Alessandro Cesare Sarli, appena 19enne, diplomatosi lo scorso anno al liceo Touschek di Grottaferrata. Che ha dichiarato molto emozionato : " Seguire le orme di mio padre, anche lui militare, per me è stata una grande emozione, desidero diventare medico militare, mettendomi a disposizione dell'Esercito per aiutare la mia Patria in Italia e all'estero, in qualsiasi incarico ci sia bisogno. Ai Castelli Romani lascio sempre il mio cuore, dove sono cresciuto, da bambino e da ragazzo, applicandomi nello sport, prima nel calcio con le giovanili della Lupa Frascati, poi nel mondo delle arti marziali, tra il judo e la lotta libera conseguendo buoni risultati. La buona cucina e le trattorie dei Castelli saranno sempre una delle mie mete preferite nel tempo libero per degustare i prodotti tipici della zona. Così come le passeggiate nelle zone naturalistiche tra Rocca di Papa, Castel Gandolfo, Nemi, dove si cono dei bellissimi pratoni, due laghi, montagne maestose, e colline sempre verdi. Per ora però tanto studio, applicazione e lezioni giornaliere qui in Accademia a Modena con il massimo impegno per arrivare ai traguardi importanti che mi sono posto davanti ".