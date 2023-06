Maxi-alverare nell'Ambasciata di Germania presso la Santa Sede di Roma: le immagini della consegna ufficiale delle arnie ai colleghi francesi

Nella giornata di ieri la consegna ufficiale della famiglia di api "Aspis Annalena" recuperate la scorsa settimana dall'esperto zoofilo, Andrea Lunerti, sulla facciata esterna della residenza dell' Ambasciata di Germania presso la Santa Sede di Roma. L'intento è stato quello di trasformare quella che a tutti gli effetti è stata una grande emergenza in una opportunità: salvare le api e donarle - come espresso dall'ambasciatore tedesco, S.E. Dr. Bernhard Kotsch - ai "colleghi" dell'Ambasciata di Francia presso la Santa Sede di Roma dove già sono presenti altri alveari curati da un giardiniere apicoltore.

«Un gesto di estrema sensibilità nei confronti di questi preziosi insetti che in queste particolari circostanze climatiche stanno faticosamente lottando per la sopravvivenza», ha commentato Lunerti. L'ambasciatore di Francia si è complimentato con l'esperto per il suo impegno - da oltre 15 anni - nel recupero delle api nei centri urbani.