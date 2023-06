Martina Ventura, la 26enne morta in un incidente stradale a Roma: tornava dal concerto di Tiziano Ferro

Un gravissimo incidente stradale ha causato la morte di Martina Ventura, una ragazza di 26 anni, originaria di Marcetelli ma residente ormai da qualche anno nel quartiere reatino di Porta d’Arce. La giovane è rimasta vittima di uno schianto avvenuto alle prime luci dell’alba di domenica scorsa, poco dopo le 6, su via della Pisana a Roma. Secondo le testimonianze degli amici in quel momento stava tornando insieme al fidanzato dal concerto di Tiziano Ferro allo Stadio Olimpico. La Renault Clio condotta dal 28enne ragazzo di Martina si è scontrata per cause ancora da accertare contro un muro: la ragazza è morta sul colpo. Dai rilievi svolti nessun altro veicolo sembra essere stato coinvolto nell’incidente, mentre il fidanzato resta in gravi condizioni in un ospedale della Capitale. La salma della giovane è in attesa dell’esame autoptico al Policlinico Gemelli.