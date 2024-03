Maratona di Roma, si corre tra i monumenti della Capitale: record di partecipazioni

Una maratona da record, in tutti i sensi. Sotto il cielo di Roma, la 29/a edizione della Acea Run Rome The Marathon è stata gara da primato per numero di partecipanti, circa 40 mila iscritti, e di stranieri in corsa, ma soprattutto ha fatto segnare il miglior tempo di sempre sul percorso, col vincitore della gara uomini, Asbel Rutto. Il maratoneta keniano ha condotto una gara in completo assolo tagliando il traguardo in 2h06'24": è il nuovo record della maratona di Roma, che migliora il personale di Rutto di circa 3'. Anche tra le donne vittoria keniana: Ivyne Lagat conclude in 2h24'35 «sgretolando il proprio primato personale di 2h41'54». Il podio maschile è completato da altri due atleti dal Kenya, Brian Kipsang in 2h07'56" e Sila Kiptoo in 2h08'09". Su quello femminile, secondo posto per Lydia Simiyu, keniana, in 2h25'10" e terzo per l'etiope Emebet Niguse in 2h26'41".