Maltempo, scatta l'allerta meteo nel Lazio per temporali: dove, quando e quanto durerà

Torna il maltempo su Roma e sul Lazio. Tra forti temporali e un drastico abbassamento delle temperature, la giornata di domani si preannuncia molto complicata per la viabilità della regione, motivo per cui la Protezione civile ha emanato un avviso di allerta meteo di livello giallo. Nello specifico, l'allerta sarà per criticità idrogeologica e per temporali. Da qui l'invito della Protezione civile agli Enti destinatari ad attivare le fasi operative previste dalla propria pianificazione ed adottare tutti gli adempimenti di competenza in relazione ai livelli di allerta. L'allerta gialla inizierà a partire dalle prime ore di domani, martedì 5 dicembre 2023, e continuerà per le successive 18-24 ore. Tra le ore 7 e le ore 13 previsto il culmine dei temporali.