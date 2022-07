Lanuvio, ciclista trovato morto in strada: probabile malore, indagini in corso e autopsia

Choc a Lanuvio: un ciclista di 63 anni Paolo T. di Aprilia è stato rinvenuto privo di vita sulla via Cisternense al km 14 intorno alle 8 di questa mattina, la strada è ancora chiusa per i rilievi della polizia stradale di Albano con l'ausilio di alcune volanti dei commissariati di Genzano e Albano e una pattuglia dei carabinieri. Probabile un malore che lo ha fatto stramazzare al suolo, col grande caldo, a chiamare i soccorsi alcuni automobilisti in transito, ma i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro (dopo aver provato a rianimarlo sul posto per diversi minuti) di constatarne la morte. La salma è stata comunque posta a disposizione dell'autorità giudiziaria per le indagini del caso e l'autopsia è prevista presso il policlinico di Tor Vergata.

Foto Luciano Sciurba