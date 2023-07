Nettuno, incidente mortale in via Pocacqua: morto un motociclista 59enne in uno scontro con una Smart

A Nettuno un uomo di 59 anni, Domenico Perica, è deceduto poco dopo le 14.30 in via Pocacqua. All'incrocio con via Colle Oppio, nei pressi di un impianto semaforico, dopo uno scontro con una Smart che usciva dalla destra del motociclista, guidata da una ragazza 25enne entrambi di Nettuno. Per l'uomo nonostante l'intervento dei sanitari del 118 non c'è stato nulla da fare, è morto pochi minuti dopo che la macchina lo ha colpito uscendo dalla strada laterale. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale del Posto Mobile di Nettuno, supportati da una pattuglia della Polizia Locale, la strada è stata chiusa fino alle 16.30 circa. Foto Luciano Sciurba