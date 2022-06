Incidente Frecciarossa, odissea anche per i viaggiatori dei Regionali. «Treno fermo a Valmontone, a Roma in taxi e 150 euro per l'hotel»

Viaggio al termine della notte. Qui finisce la poesia e iniziano ad affastellarsi rabbia, disagi e rassegnazione: dopo l'incidente del Frecciarossa, a pochi metri dall’ingresso nella galleria “Serenissima", per molti viaggiatori è stata una lunga notte complicata. Odissea emblematica quella di Marty, beauty specialist d'origine siracusana, bloccata nella stazione di Valmontone, costretta a prendere un taxi con alcuni compagni di viaggio conosciuti nell'attesa e poi obbligata a ripiegare, per la notte, in una stanza d'albergo, l'unica trovata disponibile, a 150 euro.