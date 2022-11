Incidente al Foro Italico, pericolosi detriti sullo spartitraffico

La pioggia, il vento e il maltempo di questi giorni stanno peggiorando la situazione. Infatti, i resti delle autovetture lasciati lì selvaggiamente, si stanno rivelando estremamente pericolosi per la viabilità della strada. Spesso e volentieri la ferraglia invade le due carreggiate, costringendo macchine e motorini ad un vero e proprio slalom tra i vari pezzi. Come se non bastasse gli oggetti si presentano affilati e appuntiti al punto giusto, tanto da squarciare anche lo pneumatico più resistente.