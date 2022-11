Roma, vasto incendio al Parco della Madonnetta: vigili del fuoco sul posto

Un vasto incendio si è sviluppato intorno alle 19.00 di martedì, nel Parco della Madonnetta a Ostia, in zona Axa (Municipio X), invadendo col fumo l’area abitata. L’incendio appiccato ai rifiuti ha sviluppato una vasta colonna di fumo rendendo l'aria irrespirabile in tutta la zona circostante. Sul posto i mezzi dei vigili del fuoco del distaccamento di via Celli di Ostia coadiuvati dalla autobotte di Pomezia.

L'area è oggetto di una delibera che ne prevede la riqualificazione e che dovrebbe arrivare in giunta capitolina nelle prossime settimane. L'assessore al Patrimonio di Roma, Tobia Zevi, si è recato sul posto a verificare la situazione. Zevi sul posto ha girato un video postato su Facebook in cui dice che il rogo «sembra sotto controllo e non sembrano esserci vittime. Così ci dicono le forze dell'ordine e i vigili del fuoco, che sono ancora straordinariamente all'opera e che ringraziamo». «Come Roma Capitale vogliamo vederci chiaro, anche perchè nei prossimi giorni sarebbe andata in giunta una delibera con il nuovo progetto sul Punto verde qualità di Madonnetta, al quale teniamo molto e che confermiamo nonostante l'incendio. Il nostro impegno è massimo e rimaniamo qui a monitorare la situazione», ha concluso.

Fotoservizio di Mino Ippoliti