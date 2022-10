Grottaferrata, la Pet Therapy con i cani alla clinica Ini rallegra i ricoverati del reparto Hospice

Grottaferrata, sono ripresi oggi gli incontri di Pet Therapy con i cani e i pazienti ricoverati presso il reparto Hospice della clinica Ini. «La letteratura scientifica è ormai ampia e consolidata da anni di studi e ricerche, gli animali domestici, PET come ormai abbiamo imparato a chiamarli - dichiara Emanuela Musetti dell'associazione Tendi la Zampa - rappresentano un elemento importante di supporto per i pazienti ricoverati dell’Hospice e non solo. Perché si può curare non solo a livello sanitario ma anche dello spirito. Gli animali domestici, è dimostrato, favoriscono la socializzazione e l’attività motoria, hanno una ricaduta estremamente positiva sull’umore, la qualità del sonno e sul dolore, sia fisico che emotivo. Facciamo diversi incontri con i nostri due cani Margot e Oliver due splendidi Golden Retriver negli ospedali e nelle strutture sanitarie di Roma e provincia con grandi risultati di apprezzamento da parte dei pazienti ricoverati».

Dopo 2 anni e mezzo di stop dovuto alla pandemia, quindi, alla clinica INI Grottaferrata vengono ripristinate così le attività di Pet Therapy. La ripresa è stata annunciata oggi, in occasione della Giornata Mondiale degli Hospice e del 9° anniversario della nascita del reparto. Un incontro conviviale che si è tenuto insieme agli ospiti della struttura e l’equipe medica diretta dalla dottoressa Francesca Bordin, che ha accolto familiari e amici. Presente all'incontro anche la dottoressa Jessica Veronica Faroni, Manager Sanitario del Gruppo INI, che si è detta molto felice della possibilità di riprendere l’attività di Pet Therapy a Grottaferrata. Ha ricordato come l’INI sia stato tra i primi gruppi sanitari a credere in questa attività che viene svolta non solo all’Hospice, ma anche con i ragazzi in cura nei reparti dedicati all’Età Evolutiva, che sta dando ottimi risultati. Il professor Gaetano Lanzetta, direttore del dipartimento di Oncologia, ha già predisposto altri incontri con questi meravigliosi animali nei prossimi mesi.