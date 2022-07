Giorgia Anzuini, i funerali a Orte. La mamma: «Figlia mia perche mi hai lasciato in silenzio?»

di Raffaella Troili

«Figlia mia, patata mia perche mi hai lasciato in silenzio. Vorrei che tu facessi sentire. Mi hai viziato vorrei ti facesse sentire mi hai viziato con tanti messaggi ora vorrei che la tua anima rimanesse con me sennò inpazziro'. Mi manca la tua risata ti amo e ti vorrei qui con me». Con le parole di mamma Nadia si chiude il funerale di Giorgia Anzuini la 22 enne morta domenica notte sull'Olimpica assieme alla sua amica Beatrice Funariu (sabato i funerali). La Citroen C3 che guidava ha sbandato per cause ancora imprecisate ed piombata nell'altra carreggiata.

Il feretro è arrivato nella cattedrale di Orte coperto di rose. Ad accoglierlo amici e parenti in lacrime. Don Maurizio ha parlato sull'altare dell'ingiustizia della morte, un'amica di infanzia ha letto uno straziante messaggio ricordando come «sei sempre stata te quella forte continueremo sempre a cercarti in una risata fragorosa». E ancora, «oggi ci prenderesti in giro con un rega eddai un po'. Ti amiamo oltre ogni confine spazio tempo». Giorgia se ne va tra le lacrime lei che ha donato gioia e sparso ovunque la sua voglia di vivere. Prima di andare via a lungo la mamma si sofferma davanti alla bara avvicinando al legno chiaro il cagnolino nero di Giorgia.