Giada De Luca scomparsa a Roma. La mamma: «Aiutatemi a trovarla»

Sono in corso da tre giorni le ricerche da parte delle forze dell'ordine di Giada De Luca, 17 anni, di cui si sono perse le tracce il 6 settembre scorso dopo che non ha fatto rientro in una struttura di accoglienza per minori nella zona del Prenestino, a Roma. La struttura ha immediatamente allertato la Questura che ha fatto scattare le ricerche a cui stanno partecipando anche i carabinieri. La madre ha lanciato un appello sui social per chiedere aiuto a chiunque l'avesse vista. Al momento della scomparsa la giovane indossava un vestito nero e delle scarpe da ginnastica. L'ultimo avvistamento risale a mertedì sera nella zona di piazza delle Gardenie nel quartiere Centocelle.