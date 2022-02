Genzano, vandali incendiano ex scuola in piazza Frasconi

Genzano, baby gang scatenata all'alba, quando alcuni ragazzini si sono introdotti all'interno dell'ex scuola professionale "Locatelli" in piazza Frasconi nei locali seminterrati ed hanno appiccato il fuoco. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della polizia locale intorno alle 8 di questa mattina, vedendo il fumo uscire dal grande edificio comunale. Ed hanno allertato subito i vigili del fuoco, che da Nemi e Velletri sono giunti in pochi minuti, evitando che le fiamme si propagassero ai piani superiori della ex scuola su 3 piani. Le indagini sono curate dalla Polizia Locale diretta dalla comandante Manola D'amato, con l'ausilio della squadra di Polizia Scientifica giunta dalla questura di Roma, visto che il rogo è di chiara origine dolosa. Anche il sindaco di Genzano Carlo Zoccolotti si è recato sul posto questa mattina alle 8 per accertarsi dei fatti.

(Foto Luciano Sciurba-Giorgia Fagiolo)