Genzano, decine di piccioni di piazza Frasconi assaltano i tavolini dei bar all'aperto in centro (foto e video Luciano Sciurba)

Genzano, decine di piccioni di piazza Frasconi, ogni giorno fanno "colazione", assaltando i tavolini dei bar all'aperto, in centro, dopo che gli avventori hanno consumato le loro colazioni la mattina o gli aperitivi con assaggini vari nel pomeriggio o verso sera. Arrivano in massa improvvisamente planano e atterrano sui tavolini appena liberati dai clienti e beccano e mangiano tutto ciò che rimane sui tavolini. Una scena molto divertente ed esilarante che si ripete ogni giorno, ormai considerata una costante della piazza della cittadina genzanese. Molte famiglie con bambini vengono appositamente per osservare la scena. Vanno anche poco dopo la furtiva "colazione" a rifocillarsi alla fresca acqua zampillante della vicina piazza di San Sebastiano. Foto Video Luciano Sciurba.