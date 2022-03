Genzano, emozione e divertimento al cinema Cynthianum. Con Carlotta Proietti per ricordare il padre Gigi

Genzano, grandi emozioni ieri sera presso il cinema teatro Cynthianum gestito dalla famiglia Consalvi, che ha proiettato ieri il documentario film sulla vita del grande attore regista romano Gigi Proietti prodotto e realizzato dal regista Edoardo Leo. Dove si vedono pezzi storici della carriera e dei film di Gigi Proietti e dove intervengono molti suoi amici e familiari.

«È un docufilm sul grande Gigi Proietti, dove anche le figlie Carlotta e Susanna intervengono nelle riprese, insieme a Renzo Arbore, Nicola Piovani, Fiorello, Paola Cortellesi, Alessandro Gassman, Marco Giallini. Dicono i gestori del Cinema Franco e Lorenzo Consalvi. Inoltre c’è la partecipazione degli amici di infanzia e giovinezza di Gigi, tutto molto emozionante e divertente, con il racconto della figlia Carlotta, che abbiamo avuto come ospite e narratrice a Genzano. Poi intervistata dal giornalista cinematografico Paolo Leone», hanno detto i gestori del cinema di viale Mazzini. Sono intervenuti anche il sindaco di Genzano Carlo Zoccolotti e lo scrittore giornalista veliterno Alessandro Filippi che ha portato i saluti della Fondazione Luigi Magni e Lucia Mirisola, regista e scenografa costumista, con cui Proietti ha lavorato in molti film e fatto visitare il museo di Velletri a Carlotta Proietti. Il primo cittadino genzanese ha invitato la figlia di Gigi, con la sua famiglia a partecipare all'infiorata che si terrà in giugno a Genzano come ospite . La serata si è conclusa tra molti applausi e qualche lacrima alla fine della proiezione del docufilm intitolato " Luigi Proietti, detto Gigi".