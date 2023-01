Funerali Ratzinger, attese circa 100mila persone: San Pietro blindata

Sono arrivati all'alba i primi fedeli e sono già in fila nelle aree intorno a piazza San Pietro dove alle 9.30 inizieranno i funerali di Joseph Ratzinger, il Papa Emerito Benedetto XVI. Alle esequie sono attese circa 100mila persone. Per l'ordine pubblico sono in campo oltre 1000 uomini delle forze dell'ordine