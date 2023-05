Emilia Romagna, il presidente della Repubblica Mattarella ringrazia i volontari del Lazio

I volontari della Protezione Civile dei Castelli Romani, di Nettuno, litorale romano, e quelli appartenenti ai coordinamenti Cov, Fepivol e Coreir di vari comuni del Lazio. Che stanno operando in Emilia Romagna da diversi giorni con le Idrovore e altri mezzi in dotazione per aspirare le acque dell'alluvione dai locali , dalle case e dagli edifici, inondati . Sono stati ricevuti questa mattina nel centro storico di Forlì dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dal presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini . Che li hanno voluti ringraziare personalmente. Tra i volontari presenti anche quelli della Protezione Civile comunale di Ariccia, a cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rivolto parole di elogio e profondo ringraziamento per il loro impegno stringendo la mano al responsabile del coordinamento dei volontari Fepivol sul posto il coordinatore Roberto Nonni.

(Foto Luciano Sciurba)