A Frascati vince Francesca Sbardella (PD) a Marino Stefano Cecchi (Lega-Centro Destra)

Castelli Romani, i due comuni al ballottaggio hanno visto a Frascati la vittoria di Francesca Sbardella 42enne da sempre in politica, ed ex segretaria locale piddina (PD- Liste Centro Sinistra) a Marino di Stefano Cecchi (Centro Destra-Lega -FI-Liste Civiche) non allineata invece FDI che ha appoggiato un altro candidato sindaco Fabrizio De Santis.

Francesca Sbardella, ha ottenuto il 53% dei voti contro l'ex sindaco Roberto Mastrosanti, 50enne avvocato. E' la prima volta di una donna eletta sindaco a Frascati.

A Marino Stefano Cecchi, 59enne imprenditore locale, da sempre in politica, ha vinto contro il sindaco uscente Carlo Colizza del M5S con il 52% dei consensi del comune più grande dove si è votato ai Castelli Romani.

Entrami gli altri candidati sindaci si sono complimentati e hanno fatto gli auguri di buon lavoro ai neo sindaci eletti.

Foto Luciano Sciurba-Giorgia Fagiolo