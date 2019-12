Roma, capannone in fiamme: l'intervento dei vigili del fuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alle ore 02.30 circa, del 10 Dicembre 2019, squadre del Comando di Roma, sono intervenute nel Comune di Roma in Via delle Cornacchiole n° 26 per incendio capannone adibito ad officina meccanica. Sul posto due Squadre VVF, due Autobotti VVF, il Carro Autoprotettori, il Capo Turno Provinciale e il Funzionario di Servizio. Il personale VVF prontamente intervenuto ha provveduto allo spegnimento del capannone (circa 300 metri quadrati) che andava completamente dietro distrutto dalle fiamme. All'interno del capannone si trovano tre autovetture e un carroattrezzi. Non risultano persone ferite o intossicate.