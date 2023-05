Castelli Romani, si vota in 3 comuni (foto Luciano Sciurba-Giancarlo Boldacchini)

Castelli Romani, si vota in 3 comuni, con l'affluenza alle prime ore del mattino, dopo quella molto bassa di ieri, assestata tra il 40 e il 45 % . I comuni dove si vota per eleggere il sindaco e il consiglio comunale sono 3, San Cesareo, Rocca di Papa e Velletri. Tra i candidati, si ripresentano i sindaci uscenti, del centro sinistra e liste civiche e i candidati del centro destra unito. Il comune più grande dove si vota è Velletri con circa 60 mila abitanti, anche Rocca di Papa e San Cesareo, sono oltre i quindicimila abitanti e sono comuni con elezioni ad eventuale doppio turno. A San Cesareo essendo due candidati il sindaco per forza di cose dovrà uscire stasera . Alle 15 si chiudono i seggi e si procederà alla conta dei voti, in serata dovrebbero esserci già i primi risultati. Foto Luciano Sciurba-Giancarlo Boldacchini.