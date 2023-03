Bruno Astorre, il cordoglio per la morte del senatore in tutti i comuni dei Castelli Romani

Bruno Astorre, tanto il cordoglio per la morte del senatore Astorre nella sua Colonna, e in tutti i comuni dei Castelli Romani, il suo Collegio Elettorale dove era stato più volte eletto senatore. Era originario di Colonna, avrebbe compiuto 60 anni l'undici marzo, si era sposato con la sua compagna di sempre Francesca Sbardella il 4 settembre del 2021 a Villa Mondragone. Lei divenne poi sindaca di Frascati alle elezioni amministrative di settembre ottobre del 2022. A sposarli alla presenza del governatore della regione Lazio Nicola Zingaretti e dell'allora ministro della cultura Dario Franceschini, il vice presidente della regione Lazio e suo grande amico personale Daniele Leodori. Tutti i sindaci dei Castelli Romani hanno inviato alla moglie del senatore, molti messaggi di grande cordoglio e vicinanza, così come molti esponenti politici della zona, hanno espresso parole di grande sconforto per il senatore. Ritenuto da tutti alleati e avversari politici, un uomo sempre disponibile, allegro, sorridente, ben disposto al dialogo, mai arrogante e aggressivo, sempre mite e gentile con tutti di ogni schieramento . Tutti ricordano con grande affetto e stima i suoi oltre 30 anni di politica sul territorio, come consigliere comunale, in provincia, in regione e 3 mandati come senatore, ed ora dal 2018 come segretario regionale del PD Lazio. Era stato anche assessore ai lavori pubblici in regione con Marrazzo presidente, lunga la sua militanza politica amministrativa prima nella DC, poi nel Partito Popolare, nella Margherita e infine nel PD. "Era sempre presente ai nostri incontri di partito, alle feste dell'unità, anche all'ultima tenuta a Genzano questa estate è stato con noi in alcune serate, presenziando e intervendo ai dibattiti. Una perdita pesante per tutti noi e per la politica in generale, oltre che per il PD, siamo vicini alla sua famiglia, al figlio, alla moglie Francesca Sbardella e a tutto il direttivo regionale del partito ", ha commentato il sindaco di Genzano Carlo Zoccolotti. Che proprio dal senatore Bruno Astorre aveva avuto sostegno e grande fiducia durante la sua candidatura che lo portò due anni e mezzo fa a diventare sindaco di Genzano.

Questi gli ultimi post del senatore Astorre sulla sua pagina facebook di ieri, l'altro ieri e tre giorni fa :

" La grande umanità sprigionata dal Presidente Mattarella in una singola immagine, un esempio per tutti noi . Da Mattarella una grande lezione, per una grande ferita in tutti noi Grazie presidente". Riferendosi alla foto del capo dello stato a rendere omaggio alla strage di migranti avvenuta a Cutro, in provincia di Crotone. Poi in altri post di due e tre giorni fa, il cordoglio espresso per la prematura scomparsa di un suo carissimo amico, e compagno di partito, Enrico Gandolfi, deceduto a soli 39 anni a Roma. Gli auguri sentiti e gioiosi alla nuova segretaria del PD Elly Schlein e la soddisfazione per aver visto tanti elettori recarsi alle urne delle primarie del PD ai Castelli Romani e nella sua Frascati dove viveva con la sua amata moglie Francesca Sbardella.

Foto Luciano Sciurba