Artena, 22enne precipita dal terzo piano: morto sul colpo, forse un suicidio Foto Luciano Sciurba

Artena - un ragazzo di 22 anni è caduto dal terzo piano di una palazzina a ridosso del centro storico, in via Giuseppe Di Vittorio, intorno alle 16 di oggi pomeriggio, davanti ad una scuola elementare e media, quando gli alunni stavano uscendo da scuola, morendo sul colpo. Si tratta di un giovane cittadino albanese che viveva li da tempo con la famiglia, è caduto o si è lanciato dal balconcino della sua abitazione al terzo piano. Sul posto un elisoccorso del 118 ed una ambulanza, oltre che i carabinieri di Artena e del radiomobile di Colleferro per le indagini del tragico fatto, per lui non c'è stato nulla da fare è morto poco dopo il volo di circa 12 metri. Si tratterebbe secondo le prime informazioni forse di un suicidio, anche se non si esclude la caduta accidentale . E' stata stabilita l'autopsia presso il policlinico di Tor Vergata da parte del magistrato di turno della procura di Velletri e si stanno sentendo i familiari e gli amici per gli accertamenti del caso. Foto Luciano Sciurba