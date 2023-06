Api, 40mila trovate in una casa a Santa Marinella: il proprietario aveva udito un ronzio provenire dalla camera da letto, in particolare dal condizionatore. Lo "stupore" di ritrovarsi davanti ad una famiglia di 40mila api. Gli insetti, come spesso accade, avevano trovato un luogo chiuso dove potersi riparare dalle avverse condizioni meteo delle ultime settimane, non favorevoli alla loro riproduzione.