Anzio, esplosione in via della Cannuccia: danneggiate due case e persone evacuate. Foto Luciano Sciurba

Anzio, una forte esplosione si è verificata in piena notte tra le 3.30 e le 4 in via della Cannuccia, per una probabile fuga di gas, sono state danneggiate seriamente due case, 3 persone, una madre con due figlie sono state evacuate, per fortuna non risultano feriti o intossicati. Sul posto sono arrivati poco dopo l'esplosione i vigili del fuoco di Anzio, che hanno subito fatto i controlli necessari e messo in sicurezza le persone interessate e la zona dello scoppio. Al momento dello scoppio, forse dovuto ad una fuga di gas da una tubazione o da una bombola interna, nella villetta interessata al piano terra non c'era nessuno per puro caso. Mentre in quella attigua vi erano tre donne, rimaste sotto shock e scappate subito fuori dopo il forte scoppio, che ha svegliato tutti i residenti della zona periferica della cittadina balneare ch ei sono riversati in strada per capire cosa fosse successo . Rimangono al momento inagibili entrambi le abitazioni interessate all'esplosione danneggiate seriamente a livello strutturale. Foto Luciano Sciurba