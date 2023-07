Aereo devastato dalla grandine: il volo Malpensa - New York costretto ad atterrare a Fiumicino

Un aereo Boeing 767-300 in partenza da Malpensa con destinazione New York e' stato colpito da una intensa tempesta di grandine sul varesotto. Come mostrano le foto, che sono diventate virali, l'aereo ha riportato danni alla fusoliera e alle ali. Per questo pdopo il decollo il pilota ha cercato di invertire la rotta e tornare all’aeroporto di Malpensa, ma era ancora in corso la grandinata.

L'Enav ha quindi dirottato il volo su Roma Fiumicino. È atterrato alle 13.55 senza alcun danno per i passeggeri.