Tabby Brown morta a 38 anni, la modella era la ex di Balotelli

Muore a 38 anni Tabby Brown, modella ed ex fidanzata di Mario Balotelli. Oltre a posare per Cosmopolitan ed ELLE la ragazza, nata nel sud di Londra, ha lavorato anche per Playboy, ha recitato in The Bachelor di Channel 5 ed è apparsa in pubblicità per Canon, Virgin Atlantic, AX e Lynx. Nota a molti per essere stata l'ex compagna dei calciatori Raheem Sterling e Mario Balotelli.

