La regina Elisabetta compie 96 anni: le immagini dei suoi 70 anni di regno

La regina Elisabetta festeggia un compleanno da ben 96 candeline. La festa è prevista in forma privata, alla presenza di alcuni familiari - tra figli e nipoti - e di pochi amici stretti. In base alla consuetudine, Sua Maestà celebra la ricorrenza della sua nascita, il 21 aprile, nell'intimità della famiglia; mentre i festeggiamenti pubblici si svolgono a giugno: quest'anno in coincidenza anche con gli eventi clou del Giubileo di Platino che nel 2022 segna i suoi 70 anni di regno record.

