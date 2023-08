Miroslav Mihajlovic allenatore: il figlio di Sinisa diventa l'erede del padre

L'erede di Sinisa Mihajlovic è pronto ed è già «in casa». A pochi mesi dalla scomparsa prematura di Sinisa, il figlio Miroslav ha annunciato di essere pronto a seguirne le orme. Il terzogenito del campione serbo e dalla moglie Arianna Rapaccioni ha pubblicato una storia su Instagram in cui mostra con orgoglio di avere conseguito dalla Figc il patentino Uefa C, il primo livello disponibile per chi sogna una carriera in panchina.