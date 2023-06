Giovanni Di Massa, l'azienda del top manager: «Era in vacanza, non sapevamo dove fosse»

Giovanni Di Massa, l'italiano fermato a Mosca, ha 61 anni ed «è un dirigente della società Iss, era in vacanza, non sapevamo dove fosse. La società fa fatica a raccogliere questa notizia che riceve con grande stupore e meraviglia. È sempre apparso come una persona pacata, seria per bene, un grande lavoratore. Si fa fatica a pensare che il collega possa essere interessato da queste dinamiche». È quanto dichiara la Iss International, compagnia energetica di cui era dipendente l'italiano fermato a Mosca, contattata dall'ANSA. «La società si sta attivando tramite la Farnesina», ha aggiunto spiegando di non aver ancora avuto contatti con il dirigente.

Giovanni Di Massa, manager italiano fermato a Mosca. «Era in possesso di mefedrone». La società: «Era in ferie, siamo stupiti»